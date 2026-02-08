मुंबई में 10 फरवरी को पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

बीएमसी प्रशासन ने बताया कि पाली हिल जलाशय से आने वाली 900 मिमी इनलेट वॉटर चैनल में लीकेज की समस्या सामने आई है। इसकी मरम्मत का काम बांद्रा पश्चिम के कुरेशी नगर झोपड़पट्टी के पास म्हाडा (MHADA) के खुले भूखंड और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग (Western Express Highway) के पास की जाएगी। इस काम का असर एच-पश्चिम (H-West) वार्ड के बड़े हिस्से पर पड़ेगा।