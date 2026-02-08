8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में 10 फरवरी को पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

मुंबई में मंगलवार को 14 घंटे पानी की कटौती होने वाली है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 08, 2026

Mumbai BMC Water Cut update

मुंबई में 10 फरवरी को पानी की कटौती (Photo: IANS)

मुंबई के हजारों नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मंगलवार 10 फरवरी को शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। इसको देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने नागरिकों से पानी का उपयोग सोच-समझकर करने की अपील की है। कुछ इलाकों में पानी पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव से जलापूर्ति की जाएगी।

बीएमसी के अनुसार, बांद्रा पश्चिम इलाके में 900 मिमी व्यास की मुख्य पानी की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है, जिसकी मरम्मत बेहद जरूरी है। इसी कारण मंगलवार सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक कुल 14 घंटे पानी की सप्लाई बाधित रहेगी।

क्यों बंद रहेगा पानी

बीएमसी प्रशासन ने बताया कि पाली हिल जलाशय से आने वाली 900 मिमी इनलेट वॉटर चैनल में लीकेज की समस्या सामने आई है। इसकी मरम्मत का काम बांद्रा पश्चिम के कुरेशी नगर झोपड़पट्टी के पास म्हाडा (MHADA) के खुले भूखंड और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग (Western Express Highway) के पास की जाएगी। इस काम का असर एच-पश्चिम (H-West) वार्ड के बड़े हिस्से पर पड़ेगा।

इन इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद

बांद्रा पश्चिम के हिल रोड, पाली हिल, कार्टर रोड, सेंट एंड्रयूज मार्ग, पाली गांव, चिंबई, शेर्ली गांव, कांतवाड़ी, खार दांडा, कोलीवाडा, दांडा पाड़ा, चुईम गावठन, खार पश्चिम के कुछ हिस्से, माउंट मेरी परिसर, के. सी. मार्ग, बाजार रोड, पाली माला, कोल डोंगरी और नर्गिस दत्त मार्ग में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।

इन क्षेत्रों में कम दबाव से मिलेगा पानी

बीएमसी के अनुसार हिल रोड के अंतिम सिरे से ताज लैंड्स एंड, बी. जे. मार्ग, एच. के. भाभा मार्ग, काने मार्ग और गणेश झोपड़पट्टी इलाके में आधी रात के बाद 1 बजे से सुबह 4.30 बजे तक कम दबाव से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पानी का भंडारण कर लें और मरम्मत कार्य के दौरान अनावश्यक पानी की खपत से बचें। काम पूरा होने के बाद पानी की आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Feb 2026 12:37 pm

Published on:

08 Feb 2026 12:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में 10 फरवरी को पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मस्ती 4’ की एक्ट्रेस के प्राइवेट चैट हुए लीक? साइबर ठगी की शिकार हुईं रुही सिंह, अभिनेत्री ने दी वॉर्निंग

Mastiii 4 Actress Ruhi Singh Private Chats Leaked
बॉलीवुड

रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेमस डांसर को मेघनाथ के लिए चुना गया है। वहीं पहले खबर थी कि विक्रांत मैसी ये रोल करेंगे, लेकिन अब उन खबरों पर विराम लग चुका है।
बॉलीवुड

अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

Aamir Khan Pickleball Fall
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें अपनी 6 महीने के सजा काटनी होगी। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...
बॉलीवुड

‘MMS बना या वीडियो… वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का पति पर फूटा गुस्सा, दिखाया अपनी किडनैपिंग का वीडियो

वड़ा पाव गर्ल पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। उन्होंने पति पर अफेयर का आरोप लगाया था अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके मुंह पर टेप बंधा नजर आ रहा है। जिसे देख लोग परेशान हो गए और उनके बेटे को लेकर सवाल पूछने लगे।
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.