क्या कांग्रेस में मिल जाएगी शरद पवार की पार्टी? कांग्रेस नेता के इस बयान से मची खलबली

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शरद पवार मूल रूप से कांग्रेसी ही हैं और वैचारिक रूप से दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि 'शरद पवार ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील राजनीति का समर्थन किया है। आज देश और राज्य के जो हालात हैं, उसमें फासीवादी ताकतों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होना होगा। शरद पवार साहब का कद बहुत बड़ा है, अगर वह अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हैं, तो इससे न केवल कांग्रेस मजबूत होगी, बल्कि महाराष्ट्र में विपक्ष को एक नई ताकत मिलेगी।'