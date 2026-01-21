पुणे और पिंपरी-चिंचवड में 23 जनवरी को स्कूलों की हाफ-डे छुट्टी, सरकारी आदेश जारी

भारत की पहली UCI 2.2 (Union Cycliste Internationale) मान्यता प्राप्त इस मल्टी-स्टेज साइकिल रेस का चौथा और अंतिम चरण 95 किमी लंबा है। यह रेस पुणे और पिंपरी-चिंचवड की कई मुख्य सड़कों से होकर गुजरेगी, जिससे यातायात प्रभावित होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए पुणे और पिंपरी-चिंचवड के सभी स्कूलों को 12 बजे तक ही संचालित करने और उसके बाद बंद रखने का आदेश दिया गया है।