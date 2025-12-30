कांग्रेस का यू-टर्न! मुंबई में ठाकरे भाईयों से किया किनारा, लेकिन पुणे में मिलाया हाथ

यह गठबंधन उस वक्त हुआ है जब महज एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने महाविकास अघाड़ी (MVA) का साथ छोड़कर अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। पुणे में दोनों एनसीपी के एक होने के बाद कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के लिए अस्तित्व की लड़ाई खड़ी हो गई थी, जिसके जवाब में अब मनसे को भी साथ लिया गया है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) को भी इस गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस बातचीत कर रही है।