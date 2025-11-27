भाई कहा, करीब आई और फिर की जबरदस्ती…महिला की शर्मनाक करतूत, केस दर्ज

शिकायत के मुताबिक, पीड़ित शख्स शादीशुदा है। उसने 3 मार्च से 25 नवंबर 2025 तक सबकुछ सहन किया और आखिरकार महिला की धमकियों से तंग आकर पुलिस से संपर्क किया। इस बीच महिला ने पीड़ित को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला उसे पुणे से काशी विश्वनाथ ले गई और वहां भी जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसी दौरान उसने अश्लील तस्वीरें भी खींच ली।