भाई कहा, करीब आई और फिर की जबरदस्ती…महिला की शर्मनाक करतूत, केस दर्ज

Demo Pic
महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने कोल्हापुर जिले के चंदगड निवासी एक व्यक्ति पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे वसूली करने की कोशिश की। पीड़ित 47 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत पर पुणे के कोथरूड पुलिस स्टेशन में आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में पीड़ित अपने परिवार के साथ तुलजापुर देवी मंदिर दर्शन के लिए गया था। वहीं उसकी मुलाकात पुणे की एक महिला से हुई। इसके बाद महिला उसके घर आने-जाने लगी। वह आरोपी को भाई कहती थी, जिस वजह से किसी को भी उसकी गलत मंशा पर शक नहीं हुआ। महिला और पीड़ित के परिवार के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि महिला पीड़ित के साथ अकेले भी बाहर जाने लगी।
शिकायत के मुताबिक, पीड़ित शख्स शादीशुदा है। उसने 3 मार्च से 25 नवंबर 2025 तक सबकुछ सहन किया और आखिरकार महिला की धमकियों से तंग आकर पुलिस से संपर्क किया। इस बीच महिला ने पीड़ित को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला उसे पुणे से काशी विश्वनाथ ले गई और वहां भी जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसी दौरान उसने अश्लील तस्वीरें भी खींच ली।
पीड़ित ने बताया कि आरोपी महिला इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे दो लाख रुपये मांग रही थी। पुणे लौटने के बाद वह उसे एक ज्वेलरी की दुकान पर भी ले गई और सोने की अंगूठी खरीदकर देने का दबाव बनाया। साथ ही दो लाख रुपये न देने पर अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर कोथरूड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।
डीसीपी संभाजी कदम ने बताया कि महिला के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट से जुड़े आरोप शामिल हैं। कदम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि महिला के साथ और कौन-कौन इस कथित ब्लैकमेलिंग में शामिल था।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग