संजय राउत की तबीयत बिगड़ी, कहा- गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई है; PM मोदी ने की प्रार्थना

महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर है। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक संजय राउत ने स्वास्थ्य कारणों से अगले दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने की घोषणा की है। उनका यह फैसला ऐसे समय आया है जब मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC Election) चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।