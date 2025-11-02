Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे ने बिना अनुमति के निकाला विरोध मार्च, FIR दर्ज

MVA Protest March : महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 02, 2025

मुंबई में वोट चोरी के आरोपों को लेकर शनिवार को विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के सामने बीएमसी मुख्यालय के पास यह विरोध-प्रदर्शन हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की सियासत के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए।

इस रैली में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात और सुप्रिया सुले समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभी ने चुनाव प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोपों की जांच की मांग की और स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता की बात कही।

हालांकि इस प्रदर्शन के लिए मुंबई पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने इसे अवैध सार्वजनिक जमावड़ा करार देते हुए कहा कि इससे शहर के ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। इसके बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुटाना कानून का उल्लंघन है।

शिवसेना ने बताया दिखावा

महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के इस विरोध मार्च को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) नेता मनीषा कायंदे ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि एमवीए नेताओं के लिए यह प्रदर्शन राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश है, न कि किसी मुद्दे की लड़ाई।

कायंदे ने आरोप लगाया कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो ईवीएम पर भरोसा करता है, लेकिन हार का डर होते ही उसी ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। उन्होंने कहा कि “ईवीएम को बार-बार जांचने के लिए हैकर्स को बुलाया जाता है, लेकिन अब तक कोई इसे हैक नहीं कर पाया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कानून के दायरे में काम करती है।”

उन्होंने कांग्रेस की भागीदारी पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन मजबूरी का रिश्ता है। कांग्रेस सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए शामिल हुई, जबकि जनता अब ऐसे प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होती।

वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी मांग केवल चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर है। अक्टूबर में एमवीए का प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिल चुका है और वोट चोरी के आरोपों की जांच की मांग कर चुका है। उनका कहना है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 12:54 pm

Published on:

02 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे ने बिना अनुमति के निकाला विरोध मार्च, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

Meet Lieutenant Arun Khetarpal
बॉलीवुड

ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

Esha Deol Emotional Post
बॉलीवुड

‘डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा…’ बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा...' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द
TV न्यूज

फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर

Akshay Kumar NIece simar bhatia Entry In Bollywood
बॉलीवुड

एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश

एक निवाला खाने के लिए देना होगा भारी दाम, सलमान की बहन अर्पिता खान के रेस्टोरेंट मेन्यू देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.