शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे ने बिना अनुमति के निकाला विरोध मार्च, FIR दर्ज

कायंदे ने आरोप लगाया कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो ईवीएम पर भरोसा करता है, लेकिन हार का डर होते ही उसी ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। उन्होंने कहा कि “ईवीएम को बार-बार जांचने के लिए हैकर्स को बुलाया जाता है, लेकिन अब तक कोई इसे हैक नहीं कर पाया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कानून के दायरे में काम करती है।”