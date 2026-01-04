रेलवे की नौकरी और 10 लाख की ग्रेच्युटी के लिए 60 साल की सास ने की बहू की हत्या

घटना की शुरुआत 1 जनवरी 2026 को हुई, जब कल्याण के वलधुनी पुल के पास पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिला। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। महात्मा फुले चौक पुलिस ने शुरू में इसे एक दुर्घटना मानकर जांच शुरू की। लेकिन मामला तब पलट गया जब लताबाई नाथा गांगुर्डे (60) पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बहू रूपाली विलास गांगुर्डे (35) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।