Jalgaon: रील बनाते-बनाते चलती ट्रेन के नीचे आए दो दोस्त, परिवार में मचा कोहराम

यह हादसा धरणगांव तालुका के पालधी-चांदसर रेलवे फाटक के पास हुआ। तेज रफ्तार अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस (Ahmedabad-Howrah Express) ने दोनों युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रशांत पवन खैरनार (18) और हर्षवर्धन महेंद्र नन्नवरे (18) के रूप में हुई है। दोनों पालधी के महात्मा फुले नगर इलाके के रहने वाले थे और बचपन से अच्छे दोस्त थे। दोनों इलाके के ही एक स्कूल में पढ़ते थे।