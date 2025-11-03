Rain Alert: आ रहा महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में होगी तूफानी बारिश, चेतावनी जारी

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में सौराष्ट्र-कच्छ, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, 3 और 4 नवंबर को राजस्थान, 4 और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और 4 नवंबर को उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।