PAN Card खो जाने पर कैसे नया बनवाएं, क्या है Online Process?

नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से आईटीआर रिटर्न डेट एक्सटेंड ( ITR Return Date Extend ) होने की काफी बाते हो रही हैं। वहीं रिटर्न फाइल ( ITR Return Filing ) करने के लिए आपके पास पैन कार्ड ( PAN Card ) का होना काफी जरूरी है। अगर आपका पैन नहीं मिल रहा है यानी खो गया है या फिर चोरी हो गया है। आपको जल्द ही दूसरा बनवाने की जरुरत है। इसके लिए आप घर बैठे भी आवेदन ( How to get Duplicate PAN Card ) कर सकते हैं। थोड़े से ही ऑनलाइन प्रोसेस आपका पैन कार्ड घर पर आ जाएगा। आइए आपको भी बताते कैसे?

आसानी से बन जाता है डुप्लीकेट पैन कार्ड

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना काफी आसान है। वह कोई भी व्यक्ति, समुदाय, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या अविभाजित हिन्दू परिवार डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। अब इसके लिए आपको https://www.tin-nsdl.com/ पर विजिट करना होगा। इससे पहले आपको पैन कोर्ड खो जाने या फिर चोरी होने की स्थिति में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। फिर आपको अपने पुराने पैन कार्ड नंबर के साथ एफआईआर की कॉपी लगानी होगी। उसके बाद आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नहीं बदलता है पैन कार्ड नंबर

सबसे खास बात तो ये है कि आपको पैन कार्ड का नंबर एक ही बार मिलता है। उसके बाद आप अगर डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नंबर चेंज नहीं होता है। पैन कार्ड के खो जाने की स्थिति आप इसे जब चाहे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन डाउनलोड?

- सबसे पहले www.onlineservices.nsdl.com पर विजिट करें।

- अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालें।

- अपना आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।

- ईमेल पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई-पैन कार्ड भेजा जाएगा।

- उसके बाद आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।