13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

दुख बांटने पहुंचे सांसद को सड़क पर रोका: मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार दो

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इससे नाराज सांसद ने विरोध जताया।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Mohd Danish

Jan 13, 2026

chandrashekhar azad muzaffarnagar sonu murder

दुख बांटने पहुंचे सांसद को सड़क पर रोका | Image - FB/@BhimArmyChief

Chandrashekhar azad muzaffarnagar sonu murder: भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को मेरठ में मारे गए सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। सोनू के घर से कुछ दूरी पहले ही सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर तनाव बढ़ गया और सांसद की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया।

मुझे राजनीतिक अछूत बना दिया गया

पुलिस घेरेबंदी से नाराज चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी घटना हो जाए, वह लोगों का दुख बांटने भी नहीं जा सकते। पुलिस का काम अपराध रोकना है, न कि किसी को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि चुनाव के समय हर कोई वोट मांगने जाता है, लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई नहीं होता। अगर पुलिस उन्हें मिलने नहीं देगी तो उन्हें गोली मार दे।

तीन सीओ मौके पर, सड़क पर लगा जाम

सांसद के बयान के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई। मौके पर तीन सीओ सांसद को समझाते नजर आए, लेकिन इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। चंद्रशेखर का काफिला शहर के भोपा पुल के पास नवीन पेट्रोल पंप के नजदीक रोका गया था। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

इसी बीच पीड़ित परिवार की एक दलित बेटी ने VIDEO कॉल पर अपनी पीड़ा जाहिर की। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर मारा गया। यह वीडियो सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और दलित संगठनों में आक्रोश और बढ़ गया।

कौन था सोनू कश्यप, क्यों भड़का जनाक्रोश

सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के किला मोहल्ले का रहने वाला था। 5 जनवरी को मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में उसकी ईंट मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर मोबिल ऑयल डालकर जला दिया गया, जिससे अधजली लाश बरामद हुई। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या सामूहिक रूप से की गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही।

फांसी और मुआवजे की मांग तेज

हत्या के बाद से ही जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट में परिजनों और समर्थकों ने धरना देकर आरोपियों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने परिवार से मुलाकात कर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी, लेकिन परिवार और समर्थकों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / दुख बांटने पहुंचे सांसद को सड़क पर रोका: मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार दो

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mujaffarnagar News: एक ही बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत, एक बच्चा गंभीर, मचा कोहराम

मुजफ्फरनगर

कैंडल मार्च से पहले बवाल: सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला, करणी सेना से भिड़ंत

वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट
मुजफ्फरनगर

सपा कार्यालय पर हंगामा, जिया चौधरी की टिप्पणी पर भड़की करणी सेना, दोनों पक्षों में मारपीट

मुजफ्फरनगर

SIR: 28 साल बाद जिंदा हुआ मरा आदमी? ‘बिछड़ों’ से मिलकर हुआ भावुक; पश्चिम बंगाल से क्या है कनेक्शन

how sir process reunited separated man living in west bengal is he alive after 28 years muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

क्रेटा से चलते थे खुद को बताते थे चौधरी, निकले सब्जी चोर, सीसीटीवी ने खोली पोल

Crime in Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.