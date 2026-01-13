दुख बांटने पहुंचे सांसद को सड़क पर रोका: मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार दो

सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के किला मोहल्ले का रहने वाला था। 5 जनवरी को मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में उसकी ईंट मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर मोबिल ऑयल डालकर जला दिया गया, जिससे अधजली लाश बरामद हुई। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या सामूहिक रूप से की गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही।