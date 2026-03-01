महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को मिले ‘भारत रत्न’, स्कूलों की मनमानी पर लगे रोक – सांसद इकरा हसन

संसद में इकरा हसन ने केवल सम्मान की मांग ही नहीं की, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान खामियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने CBSE बोर्ड के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर डाले जा रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। इकरा ने कहा कि कई स्कूल मनमाने ढंग से फीस और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे मध्यम और गरीब परिवारों के लिए शिक्षा दूभर हो रही है। अधिकतर स्कूलों की किताबें एक ही विक्रेता के पास उपलब्ध होती हैं और सिर्फ एक ही पब्लिकेशन उन किताबों को प्रकाशित करता है। इस गोरखधंधे पर रोक लगे।