23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मदरसे में ‘हैवानियत’, 70 साल के मौलाना ने 11 साल के बच्चे से किया कुकर्म; वीडियो वायरल

Maulana Arrested Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में एक घिनौनी करतूत सामने आई है। यहां एक मदरसे में 70 साल के मौलाना ने 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 23, 2026

मौलाना ने 11 साल के बच्चे से किया कुकुर्म, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में 70 वर्षीय मौलाना इकबाल ने 11 साल के मासूम के साथ कुकर्म किया। इस घिनौनी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ईद के रात की बताई जा रही घटना

यह घटना 21 मार्च (ईद की रात) की बताई जा रही है। वायरल वीडियो (1 मिनट 59 सेकंड) में आरोपी मौलाना बच्चे के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चा विरोध कर रहा है, लेकिन आरोपी जबरदस्ती कर रहा है। जब यह वीडियो पीड़ित के परिजनों तक पहुंचा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

सालों से चल रहा था शोषण का खेल

पीड़ित बच्चे ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए बताया कि मौलाना की यह दरिंदगी नई नहीं थी। यह खेल काफी दिनों से चल रहा था। मौलाना उर्दू पढ़ाने के बाद बच्चे को साफ-सफाई या किसी काम के बहाने रोक लेता था। कुकर्म के बाद मौलाना मासूम को धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। आरोपी पिछले 40 साल से उसी मदरसे में धार्मिक शिक्षा दे रहा था, जबकि बच्चा पिछले 5 साल से वहां पढ़ने जा रहा था।

POCSO एक्ट में आरोपी के खिलाफ हुई कार्रवाई

परिजनों की तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार देर रात पुलिस ने दबिश देकर आरोपी मौलाना इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने पुष्टि की है कि वीडियो में अपराध स्पष्ट दिख रहा है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ठोस पैरवी की जाएगी।

एसपी आदित्य बंसल ने बताया कि वीडियो में मौलाना इकबाल छात्र के साथ दुष्कर्म करता पाया गया है। वीडियो में मौलाना न्यूड दिखाई दे रहा है। हमने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मदरसे में ‘हैवानियत’, 70 साल के मौलाना ने 11 साल के बच्चे से किया कुकर्म; वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“10 लाख की रंगदारी, 20 लाख में हत्या की सुपारी! ‘बदमाशों का देवता’ बताने वाला शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार”

घायल बदमाश फोटो सोर्स विभाग
मुजफ्फरनगर

कुटबा कांड: 12 साल बाद कोर्ट का फैसला, सभी 32 आरोपी बरी

High Court
मुजफ्फरनगर

बेटियों ने खीर में मिलाई नशे की गोलियां, फिर सब्जी वाले चाकू से पिता को काट डाला

murder pic
मुजफ्फरनगर

दावत में रसमलाई खाना बना आफत, 200 लोगों के लगे उल्टी-दस्त, अस्पताल में भर्ती

मुजफ्फरनगर

क्रांति सेना का लठ पूजन के बाद अल्टीमेटम…जहां मिलेंगे बंटी- बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली

क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी फोटो सोर्स x अकाउंट
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.