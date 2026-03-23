मदरसे में ‘हैवानियत’, 70 साल के मौलाना ने 11 साल के बच्चे से किया कुकर्म; वीडियो वायरल

पीड़ित बच्चे ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए बताया कि मौलाना की यह दरिंदगी नई नहीं थी। यह खेल काफी दिनों से चल रहा था। मौलाना उर्दू पढ़ाने के बाद बच्चे को साफ-सफाई या किसी काम के बहाने रोक लेता था। कुकर्म के बाद मौलाना मासूम को धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। आरोपी पिछले 40 साल से उसी मदरसे में धार्मिक शिक्षा दे रहा था, जबकि बच्चा पिछले 5 साल से वहां पढ़ने जा रहा था।