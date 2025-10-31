Unity : रन फॉर यूनिटी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगाए जमकर ठुमके, देखें वीडियो

कार्यक्रम में थिरकते पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस फेसबुक पेज )
Unity : सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पूरे देश में ''रन फॉर यूनिटी'' के रूप में मनाई गई। इस दौरान सभी ने दौड़ लगाकर एकता संदेश दिया। मुजफ्फरनगर में दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए पुलिसकर्मियों ने देश भक्ति गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। अब सोशल मीडिया पर पुलिस वालों का डांस जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रही यह वीडियो देश वासियों के दिल में यूनिटी का भाव जगा रही है।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वी जयंती पर मुजफ्फरनगर में धूम-धाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनेताओं समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों छात्रों ने दौड़ लगाते हुए रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी जमकर ठुमके लगाए। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। अब पुलिसकर्मियों का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग वायरल वीडियो पर देशप्रेम वाले कमेंट कर रहे हैं।
सुबह करीब सात बजे टाऊन हॉल से उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप विधायक उमेश मलिक और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उधर पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर जमकर डांस किया।
