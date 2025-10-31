Unity : रन फॉर यूनिटी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगाए जमकर ठुमके, देखें वीडियो

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वी जयंती पर मुजफ्फरनगर में धूम-धाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनेताओं समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों छात्रों ने दौड़ लगाते हुए रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी जमकर ठुमके लगाए। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। अब पुलिसकर्मियों का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग वायरल वीडियो पर देशप्रेम वाले कमेंट कर रहे हैं।