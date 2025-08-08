12 किलोमीटर की क्षतिग्रस्त सड़क बन गई नवजात की मौत का कारण

नावांशहर. डीडवाना जिले के नावां उपखण्ड क्षेत्र में नावांं से खाखड़की के बीच मात्र 12 किलोमीटर की दूरी एक मासूम के जीवन का अंत बन गई। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि रास्ते की हालत बेहद खराब थी। नतीजतन, महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी बनकर सामने आया, बल्कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को भी उजागर कर गया। सवाल यह है कि जब हर बार विकास के दावे किए जाते हैं, तो उस मां की चीखें किस सरकार और किस प्रशासन तक नहीं पहुंचीं? यह सिर्फ एक नवजात की मौत नहीं, सिस्टम की असंवेदनशीलता की वो सजा है, जो एक परिवार को उसकी पूरी जिंदगी तक दर्द दे जाएगी।