8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

12 किलोमीटर की क्षतिग्रस्त सड़क बन गई नवजात की मौत का कारण

नावांशहर. डीडवाना जिले के नावां उपखण्ड क्षेत्र में नावांं से खाखड़की के बीच मात्र 12 किलोमीटर की दूरी एक मासूम के जीवन का अंत बन गई। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि रास्ते की हालत बेहद खराब थी। नतीजतन, महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई।

नागौर

Ravindra Mishra

Aug 08, 2025

nagaur nagaur news
नावां. डिलेवरी के दौरान एम्बुलेंस में प्रसूता।

खस्ताहाल सड़क ने समय पर अस्पताल पहुंचने नहीं दिया

- एम्बुलेंस में तड़पती रही प्रसव पीड़ित महिला, रास्ते में ही हुई डिलीवरी -

-वर्षों से बदहाल सडक़ पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

नावांशहर. डीडवाना जिले के नावां उपखण्ड क्षेत्र में नावांं से खाखड़की के बीच मात्र 12 किलोमीटर की दूरी एक मासूम के जीवन का अंत बन गई। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि रास्ते की हालत बेहद खराब थी। नतीजतन, महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी बनकर सामने आया, बल्कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को भी उजागर कर गया। सवाल यह है कि जब हर बार विकास के दावे किए जाते हैं, तो उस मां की चीखें किस सरकार और किस प्रशासन तक नहीं पहुंचीं? यह सिर्फ एक नवजात की मौत नहीं, सिस्टम की असंवेदनशीलता की वो सजा है, जो एक परिवार को उसकी पूरी जिंदगी तक दर्द दे जाएगी।

ग्रामीणों का कहना है कि खाखड़की मार्ग वर्षों से जर्जर हालत में है। इस 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में यह मार्ग और भी जानलेवा हो जाता है। गांव के प्रभुराम बुगालिया ने बताया कि कई बार प्रशासन से इस मार्ग की मरम्मत के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले।

एम्बुलेंस में हुआ प्रसव, लेकिन नवजात को नहीं मिल सकी जिंदगी

नर्सिंगकर्मी ललित कुमार ने बताया कि महिला दीपी उर्फ विमला देवी पत्नी रमेश कुमार को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस रवाना हुई, लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर सड़क की हालत इतनी खराब मिली कि झटकों के कारण पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई। इस स्थिति में एम्बुलेंस चालक मदनलाल को वाहन रोकना पड़ा और मजबूरी में रास्ते में ही डिलीवरी करानी पड़ी। महिला ने सांभर झील के पास एम्बुलेंस में ही एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात का जन्म सकुशल हुआ, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे नावां उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे कुचामन रैफर कर दिया गया। पिता रमेश कुमार ने बताया कि कुचामन पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

स्थानीय प्रशासन के दावे हुए फेल

यह घटना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि इस तरह की सड़कों पर मरीजों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खाखड़की मार्ग की तत्काल मरम्मत कर क्षेत्र को इस तरह की त्रासदी से बचाया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे क्षेत्र की समस्या है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इनका कहना है

नावां से खाखडक़ी मार्ग अत्यंत खराब है, जिसके कारण महिला के प्रसव पीड़ा हुई तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। गड्ढों के कारण महिला को रास्ते में काफी तकलीफ हुई, यह संभव है। उसके बाद आने में काफी समय भी लगा तो स्थिति गंभीर लगी और रैफर किया गया। ऐसे मामलों में समय पर चिकित्सालय लाना जरूरी हो जाता है, ऐसी घटना बहुत ही मार्मिक व दु:खप्रद है।

गोपाल ढाका, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, उपजिला चिकित्सालय नावां शहर।

इस मार्ग को लेकर पहले भी शिकायत आ चुकी है। इस प्रकरण को देखते हुए जल्द भी पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य भी कोई निर्णय लेना होगा वह जरूर लेंगे, जो जरूरी भी है।

दिव्या सोनी, एसडीएम नावां शहर।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / 12 किलोमीटर की क्षतिग्रस्त सड़क बन गई नवजात की मौत का कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.