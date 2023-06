प्रदेश में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, नागौर जिले में मई तक 169 एमएम बारिश

नागौरPublished: Jun 01, 2023 11:40:36 am Submitted by: shyam choudhary

Record of 100 years was broken in the Rajasthan : मई माह में सामान्यत: होती है 18.9 एमएम बारिश, इस बार 118.9 एमएम हुई, पश्चिमी विक्षोभ का असर, गर्मी के तेवर भी किए ठंडे

169 mm of rain in May in the Nagaur district

नागौर. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के बार-बार सक्रिय होने से पिछले दो-तीन महीने में हुई बारिश ने एक ओर जहां गर्मी के तेवर ठंडे किए, वहीं गर्मी के दिनों में नाडी-तालाबों में पानी भरने का काम भी किया है। इस बार मई माह में हुई 62.4 एमएम औसत बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार इससे पहले वर्ष 1917 में 71.9 एमएम औसत बारिश प्रदेश में हुई थी। सामान्य तौर पर मई माह में 13.6 एमएम बारिश रिकॉर्ड की जाती है।