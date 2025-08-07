तिरंगा रैली में हादसा… सांड़ों ने कई बच्चों को कुचला, किसी के सिर पर लगी तो कई के टूटे हाथ-पांव

नागौर। जिले के रेण कस्बे में स्कूल की तिरंगा रैली के दौरान दो बेकाबू सांडों ने बच्चों को दौड़ाकर चपेट में ले लिया। इस घटना में करीब 15 बच्चे घायल हो गए। इनमें चार बच्चों के हाथ-पैर टूट गए वहीं एक-दो के सिर पर चोट आई है। देश के प्रति उत्साह और उल्लास से भरी रैली अचानक चीख-पुकार और आंसुओं में बदल गई। भगदड़ के बीच गिरते-पड़ते बच्चे, सहमी हुई मासूम आंखें और मदद के लिए भागते शिक्षक, यह दृश्य हर संवेदनशील दिल को झकझोरने के लिए काफी था। घायलों को मेड़ता के उपजिला अस्पताल रैफर किया गया, जबकि कई बच्चों को रेण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।