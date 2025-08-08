तिरंगा रैली के दौरान बेकाबू सांड ने 15 मासूमों को किया घायल

- चार बच्चों के टूटे हाथ-पैर, 15 घायल, 11 को उपचार के बाद घर भेजा
रेण (नागौर). कस्बे में स्कूली बच्चों की तिरंगा रैली के दौरान दो बेकाबू सांडों ने बच्चों को चपेट में ले लिया। । हादसे में चार बच्चों के हाथ-पैर टूट गए और करीब 15 छात्र-छात्राएं घायल हो गए। इनमें से 4 विद्यार्थियों को हाथ-पैर में फ्रैक्चर होनेके कारण मेड़ता के उपजिला अस्पताल रैफर किया गया, जबकि अन्य को रेण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया।
रेण के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं के छात्र-छात्राओं की ओर से गुरुवार को तिरंगा रैली निकाली गई थी। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए सुबह 11 बजे करीब मुख्य बाजार की तरफ पहुंची। इस दौरान सामने से दौड़ते हुए आए दो सांडों ने रैली में शामिल विद्यार्थियों को चपेट में ले लिया। सांडों को आते देेख घबराए विद्यार्थी एक-दूसरे के ऊपर गिर गए। सभी घायलों को स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए तुरंत रेण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
इनके हुआ फ्रैक्च
हादसे में छात्रा विनीता, बिंदिया, मनीषा और सुमित के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने पर मेड़ता रैफर किया है। जबकि अनुष्का, आयुषी, सोनिया, कांता, शबाना, प्रियंका सहित 15 विद्यार्थी चोटिल हुए। सूचना मिलने पर अभिभावक और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।