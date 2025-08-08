तिरंगा रैली के दौरान बेकाबू सांड ने 15 मासूमों को किया घायल

रेण के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं के छात्र-छात्राओं की ओर से गुरुवार को तिरंगा रैली निकाली गई थी। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए सुबह 11 बजे करीब मुख्य बाजार की तरफ पहुंची। इस दौरान सामने से दौड़ते हुए आए दो सांडों ने रैली में शामिल विद्यार्थियों को चपेट में ले लिया। सांडों को आते देेख घबराए विद्यार्थी एक-दूसरे के ऊपर गिर गए। सभी घायलों को स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए तुरंत रेण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।