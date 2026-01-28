राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण पर सख्ती, 75 मीटर के भीतर बने ढांचे तुरंत हटाने के आदेश

गौरतलब है कि नागौर जिला दुर्घटनाओं के मामले में देश के टॉप 100 जिलों में शामिल है। जहां दुर्घटनाओं में कमी लानी थी, वहां पिछले साल बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में यह आदेश नागौर जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर लोग सड़क के पास दुकानें, कारखानें, छोटी फैक्टरियां आदि लगा लेते हैं या लगाने के लिए जमीन खरीद लेते हैं, इस कार्य में दलालों की भूमिका रहती है, इसलिए खरीदार नियम से अनभिज्ञ रहते हैं और बड़े निर्माण कर लेते हैं। जमीनों के दलाल अपना आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उद्योगपतियों और बड़े अधिकारियों को हाईवे के किनारे जमीनें बेच देते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।