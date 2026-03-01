18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur news…गर्मी से पहले पानी-बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

नागौर. उपखण्ड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर ने गर्मी के तैयारियों की पानी व बिजली के अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Mar 18, 2026

नागौर. गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ ही आवश्यक दिशा-निदे्रश दिए। बैठक के दौरान जलदाय परियोजना के अधिशासी अभियंता गोविंद प्रसाद ने श्रीबालाजी क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शन के जरिए सप्लाई किए जाने का मामला उठाया। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने पुलिस थाना श्रीबालाजी से आवश्यक जाब्ता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। ताकि अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके। उपखण्ड अधिकारी भींचर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें, ताकि आमजन को पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फील्ड विजिट बढ़ाने, जीएसएस की स्थिति जांचने तथा झूलते तारों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी भींचर ने निर्देशित किया कि सभी विभाग पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। इस दौरान जलदाय विभाग परियोजना शाखा के अधिशासी अभियंता गोविंद प्रसाद, जलदाय विभाग जायल के पीआईयू प्रथम के अधिशासी अभियंता जसवंत भांभू, जलदाय विभाग ग्रामीण के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार, जलदाय के सहायक अभियंता हरगोविंद मीना, जलदाय के सहायक अभियंता सत्यनारायण बरोड़, डिस्कॉम के शहर क्षेत्र के सहायक अभियंता कैलाश जैन, ग्रामीण नागौर के डिस्कॉम के सहायक अभियंता कैलाश भाकर आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 10:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur news…गर्मी से पहले पानी-बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nagaur news…जमाखोरी की होड़ के बीच भी एलपीजी सप्लाई सुचारू बनाने की मशक्कत, व्यवस्था संभालने में जुटा विभाग

नागौर

Nagaur news…दुर्लभ योग में आज से शुरू हो रहा चैत्र नवरात्रि, पालकी पर आगमन, हाथी पर होगी माता विदा

नागौर

अस्पताल भवन के बीच गैस सिलेंडर से जल रही भट्टी, सुरक्षा पर उठे सवाल

अस्पताल भवन के बीच गैस सिलेंडर से जल रही भट्टी
नागौर

Nagaur Crime: रसद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप, होटल संचालक बोला- खुद को लगा दूंगा आग, अफरा-तफरी मची

Makrana news Rajasthan, Makrana gas raid, Rajasthan LPG misuse, Makrana hotel raid, Rajasthan local news gas, LPG cylinder seizure Makrana, illegal gas use Rajasthan, Makrana breaking news, Rajasthan supply department action, Makrana restaurant raid, LPG misuse crackdown Rajasthan, Nagaur district news, Rajasthan enforcement news, Makrana police action, Rajasthan gas cylinder case
नागौर

नागौर के नए एसपी रोशन मीना की सख्त चेतावनी, अपराधी सुधर जाएं या जिला छोड़ दें

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.