अस्पताल भवन के बीच गैस सिलेंडर से जल रही भट्टी, सुरक्षा पर उठे सवाल

विशेषज्ञों के अनुसार अस्पताल भवन के अंदर या उसके पास गैस सिलेंडर से जलने वाली भट्टी का उपयोग करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर लापरवाही है, जो मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों की जान खतरे में डाल सकती है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होते हैं, वहां खुली लौ या भट्टी का उपयोग आग लगने के जोखिम को अत्यधिक बढ़ा देता है। चिंता का विषय यह भी है कि जेएलएन अस्पताल में पिछले काफी समय से फायर फाइटिंग सिस्टम भी खराब पड़ा है। ऐसे में यदि आग लगी तो उसे बुझाना मुश्किल होगा। अस्पताल में अग्निशमन उपकरणों की उचित व्यवस्था, समय-समय पर फायर ऑडिट का होना अनिवार्य है, लेकिन जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर रहे हैं।