VIDEO...आश्रहीन, असहाय लावारिसों को आश्रय देने में लगा अपना घर आश्रम

Submitted by:

आश्रयहीन, असहाय लावारिसों से पीडि़त मुक्त राजस्थान अभियान के तहत अपना घर आश्रम की ओर से अभियान शुरू करने का उद्देश्य ऐसे लोगों पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का लक्ष्य है। यह जानकारी अभियान के संभाग प्रभारी नरेन्द्र तिवारी ने शुक्रवार को पुर्नवास गृह में प्रेसवाता के दौरान दी।

Apna Ghar Ashram started providing shelter to the destitute and abandoned people.