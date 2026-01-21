21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

देलवाड़ा मंदिर की तर्ज पर नागौर में तैयार हो रहा चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर

नागौर. शहर के रेलवे स्टेशन स्थित ऐतिहासिक श्री चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर अब अपनी भव्यता और कलात्मकता के नए आयाम छू रहा है। लगभग 90 वर्ष पुराने इस मंदिर को माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर की तर्ज पर नक्काशी करके सजाया जा रहा है, जहां ओडिशा से आए कुशल कारीगर संगमरमर पर बारीक और [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jan 21, 2026

भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा

पहले भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा सिद्ध अवस्था में विराजमान थी, लेकिन परिकर स्थापना के बाद अब अरिहंत अवस्था में सुशोभित हो गई हैं।

नागौर. शहर के रेलवे स्टेशन स्थित ऐतिहासिक श्री चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर अब अपनी भव्यता और कलात्मकता के नए आयाम छू रहा है। लगभग 90 वर्ष पुराने इस मंदिर को माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर की तर्ज पर नक्काशी करके सजाया जा रहा है, जहां ओडिशा से आए कुशल कारीगर संगमरमर पर बारीक और आकर्षक नक्काशी का कार्य कर रहे हैं। यह मंदिर सुखलाल, बादरमल एवं कानमल समदङिया परिवार की ओर से 90 वर्ष पूर्व निर्मित करवाया गया था और स्थापना के समय से ही मंदिर की देखरेख और सेवा की जिम्मेदारी समदडिय़ा परिवार ही संभाल रहा है।

मंदिर में प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से ध्वजा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जैन आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर की प्रेरणा से मंदिर में विशेष परिकर एवं नक्काशी का कार्य करवाया जा रहा है। मंदिर संचालन समिति के अभय कुमार समदङिया ने बताया कि परिकर एवं नक्काशी ओडिशा के कारीगरों की ओर से तैयार किया गया है। पहले भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा सिद्ध अवस्था में विराजमान थी, लेकिन परिकर (जैन प्रतिमाओं के चारों ओर बनी सजावटी आकृति को परिकर कहते हैं, जिसमें यक्ष, यक्षिणी, चंवरधारी इंद्र, धर्मचक्र, नवग्रह आदि होते हैं, जो मूल प्रतिमा की महिमा दर्शाते हैं।) स्थापना के बाद अब अरिहंत अवस्था में सुशोभित हो गई हैं। परिकर में मूर्ति के पीछे की नक्काशी के साथ देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं।

छह महीने से चल रहा काम

देलवाड़ा मंदिर की शैली में पूरे मंदिर परिसर में भव्य नक्काशी का कार्य करवाया जा रहा है। यह कार्य पिछले छह महीनों से लगातार जारी है और आगामी दो से तीन वर्षों तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। आगामी 7 फरवरी से आयोजित होने वाले ध्वजा महोत्सव को लेकर मंदिर में सजावट का काम चल रहा है। नक्काशी का शेष कार्य महोत्सव के बाद शुरू किया जाएगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि जैन संस्कृति और कला का भी प्रमुख उदाहरण बनता जा रहा है। यहां हर वर्ष अनेक जैन संतों का आगमन होता है, जिससे वातावरण धर्ममय बना रहता है।

देश के साथ विदेशों से आएंगे जैन धर्मावलंबी

जैन आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर के सान्निध्य में 7, 8 और 9 फरवरी को तीन दिवसीय भव्य ध्वजा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 89वीं ध्वजा फहराई जाएगी। इस बार ध्वजा के लाभार्थी सज्जनचंद, निहालचंद एवं हेमचंद समदङिया परिवार होंगे। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के साथ अमेरिका सहित अन्य देशों में रहने वाले जैन धर्मावलंबी भाग लेने आएंगे।

फूलों से होगी आकर्षक सजावट

ध्वजा महोत्सव के अवसर पर मंदिर को पुष्कर के फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। अहमदाबाद के कलाकारों की ओर से रंगोली सजावट की जाएगी। इसके लिए बड़ी मात्रा में फूल मंगाए जाएंगे।

तीन दिन होंगे धार्मिक आयोजन

महोत्सव में जैन समाज के युवा गायक कलाकार श्रेयांस सिंघवी के निर्देशन में विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम के तहत 7 फरवरी को दोपहर में 18 अभिषेक के माध्यम से मंदिर शुद्धीकरण किया जाएगा और रात्रि में परमात्मा भक्ति होगी, देशभर के कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 8 फरवरी को सुबह सामूहिक सामायिक, दोपहर में भक्ताम्बर महापूजन तथा रात्रि में भक्ति संध्या आयोजित की जाएगी। 9 फरवरी को सुबह कांच का मंदिर से चंद्रप्रभ स्वामी मंदिर तक भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्गियां आदि शामिल होंगी। लगभग एक किलोमीटर लंबे इस वरघोड़े में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में ध्वजा महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। विधि-विधान संपन्न कराने के लिए अहमदाबाद से पंडित कल्पेश आएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 11:20 am

Published on:

21 Jan 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / देलवाड़ा मंदिर की तर्ज पर नागौर में तैयार हो रहा चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट से उम्मीदें: नागौर में विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग तेज

नागौर में विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग तेज
समाचार

जिला परिषद में 37 व 12 पंचायत समितियों में होंगे 212 वार्ड

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media
समाचार

स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों का बहाना बनाकर सरकार स्वीकृत नहीं कर रही पुस्तकालय अध्यक्ष के पद, नागौर जिले सहित प्रदेश में ऐसे कई विद्यालय, जहां 200 से अधिक नामांकन होने के बावजूद स्वीकृत नहीं किया जा रहा पद

raydhanu school
नागौर

नागौर में जल संरक्षण से आय में इजाफा, उपज बढ़ने से उद्योग में बढ़ावा

फार्म पॉन्ड योजना से किसानों की खुशहाली
नागौर

Human Story: माता-पिता के सामने हर दिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा बेटा, इलाज में खेत तक बिक गए, मदद का इंतजार

Kidney, kidney disease, kidney transplant, kidney transplant in Nagaur, kidney transplant in Rajasthan, both kidneys failed, dialysis, Nagaur news, Rajasthan news, किडनी, किडनी की बीमारी, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इन नागौर, किडनी ट्रांसप्लांट इन राजस्थान, दोनों किडनियां फेल, डायलिसिस, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.