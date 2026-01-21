देलवाड़ा मंदिर की तर्ज पर नागौर में तैयार हो रहा चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर

महोत्सव में जैन समाज के युवा गायक कलाकार श्रेयांस सिंघवी के निर्देशन में विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम के तहत 7 फरवरी को दोपहर में 18 अभिषेक के माध्यम से मंदिर शुद्धीकरण किया जाएगा और रात्रि में परमात्मा भक्ति होगी, देशभर के कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 8 फरवरी को सुबह सामूहिक सामायिक, दोपहर में भक्ताम्बर महापूजन तथा रात्रि में भक्ति संध्या आयोजित की जाएगी। 9 फरवरी को सुबह कांच का मंदिर से चंद्रप्रभ स्वामी मंदिर तक भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्गियां आदि शामिल होंगी। लगभग एक किलोमीटर लंबे इस वरघोड़े में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में ध्वजा महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। विधि-विधान संपन्न कराने के लिए अहमदाबाद से पंडित कल्पेश आएंगे।