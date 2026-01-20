प्रदेश में 19,815 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुस्तकालय अध्यक्ष मात्र 4280, उनमें भी 40 फीसदी खाली

शिक्षा विभाग स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों का हवाला देकर नए पद स्वीकृत नहीं कर रहा है। जबकि नागौर सहित प्रदेश में ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं, जहां 200 से ज्यादा नामांकन हैं, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष के पद स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। इस नीति का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष के अभाव में न तो पुस्तकालयों का नियमित संचालन हो पा रहा है और न ही विद्यार्थियों में अध्ययन व शोध की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। कई विद्यालयों में संस्था प्रधान या अन्य शिक्षक अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पुस्तकें अलमारियों में बंद पड़ी हैं और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सामान्य ज्ञान, साहित्य व संदर्भ सामग्री का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा।