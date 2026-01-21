नागौर में पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों का परिसीमन, अब चुनाव कराने की तैयारी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम वार्ड सूची आगामी जिला परिषद चुनावों के लिए मान्य होगी। वार्डों के निर्धारण से जिले में अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब इसी वार्ड संरचना के आधार पर मतदाता सूची अद्यतन करने और आगे की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला परिषद नागौर व पंचायत समितियों के वार्डों की अंतिम वार्ड सूची जारी होने के बाद राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों में भी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वार्ड परिसीमन के बाद चुनावी समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए आगे की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करें।