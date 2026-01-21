होशियार बच्चों को नहीं मिल रहे पासिंग मार्क्स, बालिकाओं के लिए अजमेर जाना मुश्किल

पाली से समर्थन देने नागौर आए शिक्षक

पत्रिका अभियान के रविवार को गांधी चौक में हस्ताक्षर के लिए पोस्टर लगाया गया, जहां युवाओं के साथ विद्यार्थियों एवं शहरवासियों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया। पत्रिका अभियान को समर्थन देने पाली से नागौर आए धर्मपाल बुगासरा ने कहा कि पिछले 15-20 सालों से विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग की जा रही है, जिसे अब राजस्थान पत्रिका ने पुरजोर तरीके से उठाया है, इसलिए युवाओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार को बजट 2026-27 में दोनों घोषणा करनी चाहिए। गांधी चौक के दुकानदार कमलकिशोर ने कहा कि विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज नागौर का हक है, जो अब पूरा होना ही चाहिए।