अब मेयर, पार्षद, वार्ड पार्षद को सफाई के लिए जिम्मेदार, नियमों के पालन में उनकी भी जवाबदेही होगी तय

शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले सभी वार्डों में कचरा संग्रहण की स्थिति का पूरा विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी एस.के. श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के 19 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2026 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब केवल नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों पर भी होगी। अब कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी, मेयर, पार्षद, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण के लिए प्रमुख जिम्मेदार बनाया गया है। इसके लिए विस्तृत व्यवस्था भी तय की गई है। साथ ही नियमों का पालन न करने पर आपराधिक जिम्मेदारी तय किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।