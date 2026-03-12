12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

अब मेयर, पार्षद, वार्ड पार्षद को सफाई के लिए जिम्मेदार, नियमों के पालन में उनकी भी जवाबदेही होगी तय

शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले सभी वार्डों में कचरा संग्रहण की स्थिति का पूरा विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Mar 12, 2026

शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले सभी वार्डों में कचरा संग्रहण की स्थिति का पूरा विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी एस.के. श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के 19 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2026 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब केवल नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों पर भी होगी। अब कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी, मेयर, पार्षद, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण के लिए प्रमुख जिम्मेदार बनाया गया है। इसके लिए विस्तृत व्यवस्था भी तय की गई है। साथ ही नियमों का पालन न करने पर आपराधिक जिम्मेदारी तय किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

दरअसल सरताज सिंह ने केदारपुर लैंडफिल साइट पर लगे कचरे के ढेर व शहर की सफाई व्यवस्था पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट के आदेश के पालन में नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर के 66 वार्डों में से 36 वार्डों में कचरा संग्रहण की व्यवस्था पूरी तरह लागू है। जिन क्षेत्रों में ट्रिपर वाहन पहुंच सकते हैं, वहां लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र से रोजाना कचरा उठाया जा रहा है, जबकि संकरी गलियों वाले करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र से दो दिन में एक बार कचरा उठाया जाता है। कुछ जगहों पर ट्रिपर की जगह हाथगाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। अदालत में यह भी बताया गया कि शेष 30 वार्डों में भी लगभग इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है, लेकिन इसका पूरा डेटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इस पर कोर्ट ने निगम को निर्देश दिया कि सभी 66 वार्डों का वार्डवार कचरा उठाने की मात्रा और कवरेज का पूरा ब्यौरा तालिका के रूप में पेश किया जाए।

15 लाख हुए जमा

-नगर निगम ने बताया गया कि स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए नगर निगम ने एक विशेष खाता खोला है, जिसमें पहले करीब 3.05 लाख रुपए थे, जो अब बढ़कर लगभग 15.90 लाख रुपए हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि नागरिक भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

-हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सभी अदालतों और अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं, इसलिए संबंधित विभागों को अधिक सतर्क और सक्रिय रहकर कचरा प्रबंधन व अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अब मेयर, पार्षद, वार्ड पार्षद को सफाई के लिए जिम्मेदार, नियमों के पालन में उनकी भी जवाबदेही होगी तय

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंडप में खुला दूल्हे का 'इश्क', रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का विदाई से इनकार

gwalior
ग्वालियर

‘गन लाइसेंस लेने की व्यवस्था बदली, अब नए तरीके से करना होगा आवेदन

Gun license renewal
ग्वालियर

‘प्लॉट-मकान’ की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला, फेसलेस प्रणाली लागू

House registry
ग्वालियर

HPV वैक्सीन के बाद किशोरियों को आए चक्कर, उल्टी, कमजोरी भी, अस्पताल में सेहत सुधरी

MP Free HPV Vaccination Campaign
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों अवमानना की कार्रवाई की जाए

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.