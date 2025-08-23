Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों ने की विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच, दी दवाइयां

राजस्थान पत्रिका के नागौर संस्करण का 16वां स्थापना दिवस, सात दिन तक होंगे वि​भिन्न कार्यक्रम

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Aug 23, 2025

medical camp

नागौर. राजस्थान पत्रिका नागौर संस्करण के 16वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहर के संत बलरामदास शास्त्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या-2 में पत्रिका की ओर से चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में जेएलएन राजकीय चिकित्सालय के फिजिशियन डॉ. सहदेव चौधरी तथा नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेश जाखड़ ने विद्यार्थियों की जांच कर स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा बीमार बच्चों को मौके पर ही दवाइयां दी। बच्चों के लिए दवाइयां श्री साईं सेवा समिति के अध्यक्ष परमाराम जाखड़ ने उपलब्ध करवाई। संस्था प्रधान धर्मपाल डोगीवाल ने बताया कि दोनों चिकित्सकों ने विद्यालय के 150 से अधिक बच्चों की जांच कर उन्हें परामर्श व दवाइयां दी। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने व मिड डे मील के तहत मिलने वाले दूध को नियमित पीने की सलाह दी।

पत्रिका के प्रयासों की सराहना

संस्था प्रधान डोगीवाल ने कहा कि राजस्थान पत्रिका की ओर से समय-समय पर सामाजिक सरोकार के तहत सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के साथ नाडी-तालाबों की खुदाई के लिए श्रमदान, पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इसके साथ मेडिकल कैम्प, कॅरियर सेमीनार आदि का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने चिकित्सा शिविर के लिए विद्यालय का चयन करने के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस शिविर से बच्चों को काफी राहत मिली है। विद्यालय में कई जरूरतमंद एवं गरीब तबके के बच्चे अध्ययन करते हैं, जिनके लिए सामान्य बीमारी में अस्पताल जाना संभव नहीं है। ऐसे बच्चों को विद्यालय में न केवल विशेषज्ञों चिकित्सकों का परामर्श मिला, नि:शुल्क दवाइयां भी मिल गई।

रविवार को मेला मैदान में करेंगे श्रमदान

पत्रिका के नागौर संस्करण के 16वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पशु मेला मैदान में गत वर्ष पत्रिका की ओर से लगाए गए पौधों को पानी देने के साथ निराई-गुड़ाई का कार्य किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पौधरोपण भी किया जाएगा। श्रमदान कार्यक्रम में शहर के सामाजिक संगठनों के साथ स्काउट-गाइड, एनसीसी कैडेट्स एवं छात्रावासों के विद्यार्थी भाग लेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों ने की विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच, दी दवाइयां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.