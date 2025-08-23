चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों ने की विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच, दी दवाइयां

संस्था प्रधान डोगीवाल ने कहा कि राजस्थान पत्रिका की ओर से समय-समय पर सामाजिक सरोकार के तहत सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के साथ नाडी-तालाबों की खुदाई के लिए श्रमदान, पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इसके साथ मेडिकल कैम्प, कॅरियर सेमीनार आदि का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने चिकित्सा शिविर के लिए विद्यालय का चयन करने के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस शिविर से बच्चों को काफी राहत मिली है। विद्यालय में कई जरूरतमंद एवं गरीब तबके के बच्चे अध्ययन करते हैं, जिनके लिए सामान्य बीमारी में अस्पताल जाना संभव नहीं है। ऐसे बच्चों को विद्यालय में न केवल विशेषज्ञों चिकित्सकों का परामर्श मिला, नि:शुल्क दवाइयां भी मिल गई।