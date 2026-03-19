19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

बिजली विभाग में सामग्री में करोड़ों का घपला! ठेकेदार ने लगाया 3 करोड़ से अधिक का चूना

निगम सामग्री में करोड़ों का खेल! ठेकेदार फर्म के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हुई जांच में खुलासा, जांच में खुलासा— दो कार्य आदेशों में भारी अनियमितता, बड़ा सवाल - क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ इतना बड़ा घोटाला, लंबे समय तक अनियमितताएं कैसे छिपी रहीं?

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Mar 19, 2026

Discom office

Discom office, Nagaur

नागौर. जिले के बिजली विभाग में करीब छह साल पहले किए दो कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। शिकायत के बाद हुई जांच में निगम की सामग्री के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है। ठेकेदार फर्म मैसर्स श्रीराम इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन, अड़वड़ को दिए गए कार्य आदेशों में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ बिजली के बकाया बिलों को लेकर छोटे-छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम को शिकायत मिली कि संबंधित फर्म ने कार्य आदेश संख्या 7424 और 7426 (दिनांक 7 जनवरी 2020) के तहत निगम की सामग्री का जमकर दुरुपयोग किया। शिकायत की जांच कराने पर सामने आया कि फर्म ने कार्य आदेश 7424 में 98,41,533 रुपए तथा कार्य आदेश 7426 में 2,18,93,326 रुपए निगम सामग्री का दुरुपयोग किया। इससे निगम को कुल 3,17,34,859 रुपए की वित्तीय हानि उठानी पड़ी।

निगम सामग्री में करोड़ों का खेल

जांच में यह साफ हुआ है कि फर्म ने कार्यों के निष्पादन में निगम की सामग्री का गलत उपयोग किया। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और कार्य आदेशों में अनियमितता के साथ संभावित भ्रष्टाचार के संकेत भी मिले हैं। यह मामला केवल वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

एक्शन मोड में प्रशासन

जांच रिपोर्ट आने के बाद एवीवीएनएल की सचिव सीमा शर्मा ने नागौर अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार फर्म को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा जाए। अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि निर्देशों की पालना में ठेकेदार फर्म को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब आने पर अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया है। अब आगे की कार्रवाई अजमेर स्तर से होगी।

बड़ा सवाल - क्या मिलीभगत थी?

इतने बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ? यदि नहीं, तो फिर इतने लंबे समय तक यह गड़बड़ी छिपी कैसे रही? क्या अन्य कार्य आदेशों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुई हैं? यह मामला न केवल बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है।

जिम्मेदारी तय होगी या नहीं?

मामले में अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि केवल ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या फिर संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

पहले भी सामने आ चुकी है अनियमितता

मैसर्स श्रीराम इलेक्ट्रीक एंड कंस्ट्रक्शन कम्पनी अड़वड़ के खिलाफ अनियमितता का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2020 के एक कार्य की जांच में गड़बड़ी साबित होने पर निगम अधिकारियों ने 24.83 लाख की पेनल्टी वसूल कर मामले को दबा दिया। हालांकि दिशा की बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने दो बार ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, लेकिन मेड़ता एक्सईएन ने अनसुना कर दिया। इसको लेकर नागौर एसई अशोक चौधरी ने 16 जुलाई 2025 व 11 सितम्बर 2025 को एक्सईएन को पत्र भी लिखे।

कार्रवाई की जा रही है

जांच में 3 करोड़ से अधिक की अनियमितता मिलने के बाद ठेकेदार फर्म को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब आ गया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

- एमसी बाल्दी, जोनल चीफ इंजीनियर, अजमेर डिस्कॉम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / बिजली विभाग में सामग्री में करोड़ों का घपला! ठेकेदार ने लगाया 3 करोड़ से अधिक का चूना

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का हृदयविदारक हत्याकांड: टुकड़े-टुकड़े में काट डाला अंग…हाथ, पैर और सिर दूर-दूर फेंका, महिला के नाम थी 30 बीघा जमीन

Nathi Devi Murder Case Nagaur
नागौर

सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई ऐसी मांग, जो पूरी हो जाए तो बदल जाएगी नागौर की तस्वीर

MP hanuman beniwal
नागौर

Nagaur news…जमाखोरी की होड़ के बीच भी एलपीजी सप्लाई सुचारू बनाने की मशक्कत, व्यवस्था संभालने में जुटा विभाग

नागौर

Nagaur news…दुर्लभ योग में आज से शुरू हो रहा चैत्र नवरात्रि, पालकी पर आगमन, हाथी पर होगी माता विदा

नागौर

अवैध कनेक्शनों पर सख्ती, फील्ड विजिट बढ़ाने व शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर बल

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.