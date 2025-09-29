Nagaur patrika…सहकारिता को मजबूत करने पर जोर, नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक सभा में हुए महत्वूपर्ण फैसले

Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Sep 29, 2025

जिला कलेक्टर व प्रशासक अरुण पुरोहित की अध्यक्षता में बजट, ऋण सीमा, बीमा योजना व किसानों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा
नागौर. दी नागौर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इसमें बैंक के प्रशासक एवं जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने अध्यक्षगणों का स्वागत करते हुए सहकारिता आंदोलन की मजबूती और बैंक की गतिविधियों की जानकारी दी। इसके पश्चात बैंक के प्रबन्ध निदेशक जयपाल गोदारा ने गत साधारण सभा में हुई कार्यवाही की पुष्टी होने के बाद बैंक के वर्ष बैंक के वर्ष 2024-25 के अंकेक्षित लाभ हानि खाता एवं संतुलन चित्र के अनुमोदन पर विचार, वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में वर्णित आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि, . प्रशासक की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत बजट के अनुमोदन, वर्ष 2026-27 के लिए अधिकतम साख सीमा स्वीकृत करने एवं वर्ष 2024-25 के लिये स्वीकृत किये गये बजट के विरूद्ध अधिक हुए खर्चा आदि पर सदस्यों ने चर्चा कर अनुमोदन कर दिया। इस दौरान सभा में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सुभाषचन्द सिर्वा, उप रजिस्ट्रार कमल रूलानिया, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल आदि सहित सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने सहकारिता योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, भूमिहीन संस्थाओं को भूमि आवंटित कराने, पैक्स की समय पर ऑडिट कराने, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने व ऋण सीमा बढ़ाने, फसल बीमा व सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में सुधार तथा अवधिपार किसानों से वसूली करने आदि विषयों पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही सहकारिता योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, भूमिहीन सहकारी संस्थाओं को भूमि आबंटन का सुझाव, किसानों को ऋण सीमा बढ़ाने व नये किसानों को जोडऩे, फसल बीमा व सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में सुधार की मांग एवं अवधिपार किसानों की वसूली पर बल दिया गया।

29 Sept 2025 09:55 pm

