नागौर: करोड़ों खर्च कर बनाई बाईपास सड़क की गुणवत्ता गायब, अब 11 करोड़ में सुधारने का दिया जिम्मा

एनएच के विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, अमरपुरा से चुग्गावास तक बनी बाईपास सड़क का निर्माण वर्ष 2018 से 2020 के बीच कराया गया था। इस परियोजना पर करीब 138 करोड़ रुपए खर्च किए गए। निर्माण तो पूरा हुआ, लेकिन सड़क के कई हिस्सों में गुणवत्ता संबंधी खामियां निर्माण के तुरंत बाद ही सामने आने लगीं। डामर की परत कमजोर होने, सतह उखड़ने और सड़क के किनारे बैठने जैसी समस्याओं की लगातार शिकायतें आईं। विभाग ने स्थिति का आकलन कर संबंधित ठेकेदार को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन ठेकेदार ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही सड़क सुधारने का कोई कार्य किया। इस कारण सड़क की हालत बिगड़ती गई।