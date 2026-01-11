छात्र घटे पर खर्च बढ़ गया, लक्ष्य से कम विद्यार्थियों को मिला योजना का लाभ

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में संचालित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को विदेश भेजा जा रहा है। योजना के तहत विद्यार्थियों की ओर से पोर्टल पर आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा उसके पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विधायक रफीक खान के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड तथा निर्धारित रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश आवश्यक किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों से इंडेम्निटी बॉन्ड और गारंटी भी ली जाती है।