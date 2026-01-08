नागौर: ईमानदारी की मिसाल;18 लाख के खोए गहने परिचालक ने लौटाए, महिला की आंखों से छलकी खुशी

जानकारी के अनुसार पांचला सिद्धा निवासी शारदा कड़वासरा पति सुशील कड़वासरा के साथ जयपुर से नागौर आई। यहां से वे जोधपुर जाने वाली रोडवेज बस में सवार होकर खींवसर के लिए रवाना हुए। शारदा का पीहर टांकला में होने के कारण उन्होंने रास्ते में टांकला में परिजनों से गहनों का बैग लिया था। खींवसर में उतरते समय वह गहनों का बैग बस में ही भूल गईं। दोपहर करीब दो बजे घर पहुंचने पर बैग नहीं मिलने पर वह घबरा गईं।