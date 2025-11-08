सुविधाओं ने खोई चमक: उखड़ गई कुर्सियां, निकाल ले गए पंखे, निराश्रित पशुओं का डेरा

कई जगहों पर इन शेडों के भीतर या आसपास निराश्रित पशुओं का जमावड़ा लगता रहता है। इससे गंदगी फैलती है। लोग इन विश्रामस्थलों में बैठने या खड़े होने से कतराते हैं। यहां कई तरह के विज्ञापन पोस्टर लगाकर इन्हें भर दिया गया है। कुर्सियां तक तोड़ दी है। पुराना अस्पताल के बार खड़े होकर ऑटोरिक्शा का इंतजार कर रहे मनीष वर्मा ने बताया कि जहां पहले आराम की उम्मीद थी, वहां अब खड़े रहना तक मुश्किल हो गया है। शहरवासियों की मांग है कि नगर परिषद शीघ्र इन विश्रामस्थलों की स्थिति को सुधारें। ताकि यह उपयोगी साबित हो सके।