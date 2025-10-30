हर लड़ाई फाइनल तक लड़ता हूं, सेमीफाइनल नहीं खेलताः बेनीवाल

बीकानेर. आरएलपी के स्थापना दिवस पर पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुई महारैली को संबोधित करते पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व उमड़ी समर्थकों की भीड़।
-बीकानेर में आरएलपी स्थापना दिवस पर महारैली
-बोले- जवान-किसान के लिए हर वक्त तैयार हूं
बीकानेर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के स्थापना दिवस पर मंगलवार को बीकानेर में पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, जो खेती करता है, वही सच्चा किसान है। किसानों के हक में हमेशा सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जवान की बात आई, तो अग्निवीर योजना के खिलाफ भी लड़ाई फाइनल तक लड़ रहा हूं।
दिल्ली में सत्ता छोड़ी, अब मैदान नहीं छोड़ूगा
पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुई महारैली में बेनीवाल ने कहा, दिल्ली में जब किसानों पर अन्याय हुआ, तो मैंने सत्ता छोड़ी, किसानों के साथ धरने पर बैठा। आज भी वही जज्बा है। जब लड़ता हूं, तो फाइनल तक लड़ता हूं, सेमीफाइनल नहीं खेलता। उन्होंने कहा कि जवान-किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सचिवालय से लेकर दिल्ली तक जाने को तैयार हूं।
अग्नि देवता तक नाराज
बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश हर मोर्चे पर कमजोर हुआ है। अग्नि देवता तक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध सिर चढ़ कर बोल रहा है, व्यापारियों से करोड़ों की फिरौती मांगी जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। माफिया पनपाने वाले अधिकारियों को सरकार आगे बढ़ा रही है। यह शुरुआत ठीक नहीं है।
यह आरोप भी जड़ा
बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा दोनों पर हमला बोला। बोले...पहले कहा जाता था कि गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं। अब लगता है गहलोत भजनलाल के साथ हैं। अपराधियों में इतना हौसला है कि वे अब सीएम और पुलिस अधिकारियों तक को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज अपराध में देश में नंबर एक पर है और जनता को पूछना चाहिए कि यह हालात किसने पैदा किए।
127 दिन संघर्ष किया, तब...
बेनीवाल ने युवाओं से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा, 127 दिन संघर्ष किया, तब जाकर फर्जी थानेदार भर्ती रद्द कराई। आरपीएससी बोर्ड को बदलने पर मजबूर किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उठ खड़े हों और माफिया राज के खिलाफ संघर्ष करें। बेनीवाल ने घोषणा की कि आरएलपी की अगली बड़ी रैली मारवाड़ में होगी। खनन माफिया और भूमाफिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई वहीं से शुरू की जाएगी।
पूछा सवालः पंचायत चुनाव लड़ना है या नहीं?
कार्यक्रम के अंत में बेनीवाल ने मंच से भीड़ से सवाल किया, पंचायत चुनाव लड़ना है या नहीं? भीड़ ने एकस्वर में जवाब दिया हां, लड़ना है। इसके बाद उन्होंने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर और जोधपुर का नाम लेकर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का आह्वान किया।
चुनावी जमीन तैयार करने का प्रयास
पंचायत चुनावों की जमीन तैयार करने का प्रयास दिखा। वहीं बेनीवाल ने मंच से सात संकल्प किसानों की कर्जमाफी, युवाओं को रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, महिला सशक्तीकरण, समान अवसर और नशामुक्त राजस्थान का आह्वान शामिल था। रैली में पत्नी कनिका बेनीवाल, पुत्री दिया, पुत्र आशुतोष और भाई नारायण बेनीवाल ने भी भाषण दिए। रैली में कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और कई सरपंचों ने आरएलपी की सदस्यता ली।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग