वेस्ट से बेस्ट: मकराना का ‘पांडू’ अब बन गया सफेद सोना

वेस्ट की मांग होने लगी तो सरकार ने भी इस पर अब रॉयल्टी वसूली शुरू कर दी है। इससे सरकारी खजाने में भी पैसा आ रहा है।सात-आठ साल पहले तक मार्बल उद्योग से निकलने वाले इस वेस्ट के निस्तारण की बड़ी समस्या थी। खदान और फैक्ट्री मालिक इसे खाली जमीनों व खेतों में डाल देते थे। इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती थी, धूल उड़ने से प्रदूषण फैलता था। ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब यही पांडू ‘सफेद सोना’ बन चुका है।