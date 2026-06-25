Nagaur: मकराना का ‘पांडू’ बना सफेद सोना, मार्बल वेस्ट से करोड़ों की कमाई, उद्योगों के लिए बना वरदान

कारोबारियों के अनुसार मकराना से बड़ी मात्रा में यह पाउडर गुजरात के मौरवी स्थित टाइल्स उद्योगों में भेजा जाने लगा है। टाइल्स निर्माण में इस पाउडर का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मांग बढ़ने के बाद खेतों में वर्षों से जमा पांडू को भी खरीदा जा रहा है। किसान हरिराम जाट बताते हैं कि यह वेस्ट पहले उनके लिए सिरदर्द था। अब आमदनी दे रहा है। मार्बल व पांडू व्यवसायी दीपक शर्मा ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले सरकार ने पांडू पर रॉयल्टी लगा दी।