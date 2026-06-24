Rajasthan: धरना देने और रास्ता जाम करने की MLA गैसावत ने दी चेतावनी, ROB की जर्जर स्थिति के लिए जिला कलक्टर को लिखा पत्र

विधायक गैसावत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कुछ स्थानीय होटल संचालकों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि भारी वाहनों से प्रति ट्रक दो हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकराना मार्बल उद्योग की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मार्ग पर दिन-रात हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे क्षेत्र में भारी यातायात दबाव बना रहता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। वहीं पुल के नीचे स्थित रेलवे फाटक पिछले दो माह से बंद होने के कारण लोगों के पास यही एकमात्र मार्ग बचा है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जाम की स्थिति भी लगातार बनी रहती है।