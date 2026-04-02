अधिकारियों ने ठेकेदार के आगे डाले हथियार, काम में देरी से मरीज सुविधाओं से दूर

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल परिसर में पिछले करीब सवा तीन साल से निर्माणाधीन 190 बेड के अस्पताल भवन का कार्य आज भी अधूरा है। ठेकेदार को इस भवन का काम जहां जुलाई 2024 में पूरा करना था, वहां 20 महीने अधिक बीतने के बावजूद काम अधूरा पड़ा है। निर्माण एजेंसी राजस्थान राज्य सडक़ विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) ने चार बार तारीख बढ़ा दी है, लेकिन संबंधित ठेकेदार इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ डक्टिंग, सेंट्रल लाइन, एयर कंडिशनर, लिफ्ट व सीसी टीवी कैमरे, ऑक्सीजन लाइन के साथ मोड्यूलर ओटी आदि का कार्य पिछले करीब एक महीने से बंद हैं, जिसके कारण बिल्डिंग फिनिशिंग का काम अधरझुल में है। इसके चलते जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आरएसआरडीसी के अधिशासी अभियंता का कहना है कि ठेकेदार को मई 2026 तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी है।