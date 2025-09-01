एक गोत्र, एक वेश-भूषा: 500 से अधिक तेजा भक्तों का पैदल संघ खरनाल रवाना

गौरतलब है कि यह इस गौत्र के लोगों का यह पैदल यात्रा संघ लगातार तीसरी बार खरनाल गया है। हाथों में ध्वज पताकाएं लिए युवा जोश से आगे बढ रहे थे। बुजुर्ग लोगों के लिए सजे हुए ट्रेलर पर आरामदायक सोफों की व्यवस्था की गई। जातरूढाढरिया खुर्द, छीलरा, खजवाना, मूण्डवा, नागौर होते हुए तेजादशमी की पूर्व संध्या पर खरनाल पहुंचेंगे। रात्रि जागरण का आनन्द लेने के बाद सुबह तेजाजी महाराज को धोक लगाकर खुशहाली की कामना करेंगे।