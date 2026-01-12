कुंभकर्णी नींद में खनिज विभाग, नागौर में अवैध खनन बेलगाम

मूण्डवा क्षेत्र के कुछ गांवों में चेजा पत्थर का खनन लंबे समय से चल रहा है, जहां स्थानीय लोग अपना पेट भरने के लिए खनन करते हैं, वहीं कुछ स्थानों पर खनन माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और अवैध खनन करवा रहे हैं, जिनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सबसे गंभीर स्थिति खुडख़ुड़ा कलां की है, जहां लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें की जा रही हैं। विभाग की ओर से साल में एकाध बार कार्रवाई कर कुछ वाहनों या मजदूरों को पकड़ लिया जाता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इससे साफ है कि कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित है।