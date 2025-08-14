Rajasthan: नागौर में कथित गौरक्षकों का हंगामा, वीर तेजाजी पशु मेले में मचाया उत्पात; जबरन उतारे बैल

Rajasthan News: नागौर जिले के परबतसर में आयोजित वीर तेजाजी पशु मेले में देर रात अचानक हंगामा मच गया। बाहर से आए कुछ युवकों ने अपने आपको गौरक्षा दल का सदस्य बताया और व्यापारियों की गाड़ियों से जबरन बैलों को उतारना शुरू कर दिया। इस घटना से मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि ये युवक एक साध्वी के साथ मेले में पहुंचे थे और उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के व्यापारियों पर गौतस्करी का आरोप लगाया।