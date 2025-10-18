प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की नींव हो रही कमजोर, पांच साल में 40 हजार विद्यार्थी कम हुए

गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश के 1814 संस्कृत विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों की संख्या एक लाख, 24 हजार, 808 है, जबकि यहां कार्यरत शिक्षकों की संख्या मात्र 7340 ही है। यही हाल उच्च शिक्षा का है। प्रदेश में कुल 51 संस्कृत महाविद्यालय हैं, जहां 315 शिक्षक कार्यरत हैं। संस्कृत शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों के अभाव में संस्कृत विद्यालयों में लगातार नामांकन घटने की मुख्य वजह शिक्षकों की कमी है, सरकार न तो नई भर्ती कर रही है और न ही डीपीसी। प्रदेश में 500 से अधिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां एक भी शिक्षक नहीं है, वहां विभाग प्रतिनियुक्ति से काम चला रहा है।