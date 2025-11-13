एमपी की ‘नई रेल लाइन’ को मिली मंजूरी, 18 महीने में होगी तैयार

MP News: मध्यप्रदेश को रेल मंत्रालय ने नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 13.70 किमी लंबी होगी। जो कि रोहल खुर्द से भाटीसूड़ा के बीच बनेगी। इसके चलते दिल्ली-मथुरा-कोटा की तरफ से उज्जैन-इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को नागदा में इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों के 30 मिनट से 2 घंटे तक बचेंगे।
नागदा बायपास रेल लाइन की मंजूरी मिलने से इंदौर-उज्जैन के यात्रियों का बड़ा फायदा होगा। वह आधे घंटे पहले आवाजाही कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 390.36 आंकी जा रही है। सिंहस्थ मेले को देखते हुए रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है।
नागदा बायपास रेल लाइन के बनने से दिल्ली से उज्जैन, इंदौर तक सीधा संचालन हो जाएगा। जिससे यात्रा करने में कम समय लगेगा। इस रूट के शुरु होने से ट्रेनों की गति पर बढ़ोत्तरी होगी। हालांकि, यह मांग कोई नहीं है, इसकी जरूरत लगभग 15 साल पहले ही थी। रेललाइन का काम रेलवे 18 महीने में पूरा करेगा। ताकि सिंहस्थ के समय ट्रेनों के संचालन में परेशानियों का सामना न करना पड़े।
