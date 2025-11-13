एमपी की ‘नई रेल लाइन’ को मिली मंजूरी, 18 महीने में होगी तैयार

नागदा बायपास रेल लाइन के बनने से दिल्ली से उज्जैन, इंदौर तक सीधा संचालन हो जाएगा। जिससे यात्रा करने में कम समय लगेगा। इस रूट के शुरु होने से ट्रेनों की गति पर बढ़ोत्तरी होगी। हालांकि, यह मांग कोई नहीं है, इसकी जरूरत लगभग 15 साल पहले ही थी। रेललाइन का काम रेलवे 18 महीने में पूरा करेगा। ताकि सिंहस्थ के समय ट्रेनों के संचालन में परेशानियों का सामना न करना पड़े।

