नारायणपुर

हड़ताल के समर्थन में नारायणपुर के 245 स्वास्थ्यकर्मी, आंदोलन का रास्ता अपनाने की दी चेतावनी

CG News: जिला संरक्षक राजीव कुमार बघेल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर अब तक 150 से अधिक बार शासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन 15 अगस्त तक भी सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया।

नारायणपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने रविवार को नारायणपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 अगस्त से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करते हुए अपना समर्थन दिया है। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे एनएचएम कर्मियों को अब तक न तो नियमित किया गया है और न ही उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस पहल हुई है।

जिला संरक्षक राजीव कुमार बघेल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर अब तक 150 से अधिक बार शासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन 15 अगस्त तक भी सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। इसी कारण मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण/स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, मेडिकल अवकाश, अनुकम्पा नियुक्ति और 27 प्रतिशत लंबित वेतनवृद्धि सहित अन्य बिंदु शामिल हैं।

CG News: आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाएं, एसएनसीयू (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई), शिशु वार्ड और स्कूल-आंगनबाड़ी में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरह बंद रहेंगे। संघ ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दो दशकों से शोषित कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु यह कदम उठाना आवश्यक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कार्यकारिणी से संगीता बम्हनोतिया, महेश्वरी साहू, टिल्लू सिंह, सतीश उसेंडी, प्रशांत ठाकुर और द्वारिका प्रसाद साहू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी… ताली और थाली के माध्यम से किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया आरोप
बीजापुर
हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से NHM कर्मचारी हड़ताल पर, ठप होंगी स्वास्थ्य सेवाएं
सुकमा
एनएचएम कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे (Photo source- Patrika)

Updated on:

18 Aug 2025 03:14 pm

Published on:

18 Aug 2025 03:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / हड़ताल के समर्थन में नारायणपुर के 245 स्वास्थ्यकर्मी, आंदोलन का रास्ता अपनाने की दी चेतावनी

