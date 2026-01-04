14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार होंगे आदिवासी खिलाड़ी

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक बिलासपुर एवं रायपुर में किया जाएगा। इन चयन ट्रायल के माध्यम से महिला एवं पुरुष वर्ग की छत्तीसगढ़ राज्य टीम का गठन किया जाएगा। यह स्पर्धा खिलाडिय़ों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन का सशक्त मंच प्रदान करता है।