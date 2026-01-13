नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता! भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त

CG Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया है। बरामद सामग्री में हथियार, विस्फोटक सामग्री और दवाइयों की बड़ी खेप शामिल है।