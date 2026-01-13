13 जनवरी 2026,

मंगलवार

नारायणपुर

नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता! भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त

CG Naxal Operation: डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया है।

2 min read
Google source verification

नारायणपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 13, 2026

भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त(photo-patrika-)

CG Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया है। बरामद सामग्री में हथियार, विस्फोटक सामग्री और दवाइयों की बड़ी खेप शामिल है।

CG Naxal Operation: ग्रामीणों की सूचना से मिली अहम कामयाबी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई ग्रामीणों से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। स्थानीय लोगों द्वारा नक्सली गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद किया गया।

“माड़ बचाओ” अभियान के तहत चल रही कार्रवाई

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस नक्सल मुक्त, शांत, सशक्त और उन्नत बस्तर के लक्ष्य को लेकर लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। इसी क्रम में जिले में नक्सल विरोधी “माड़ बचाओ” अभियान के अंतिम चरण को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है।

DRG और ITBP की संयुक्त टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन

सोमवार को थाना कोहकामेटा क्षेत्र अंतर्गत मन्दोड़ा नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप के आसपास के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों के डंप तक सुरक्षा बल पहुंचने में सफल रहे।

नक्सल डंप में क्या-क्या मिला

सुरक्षा बलों द्वारा बरामद नक्सल डंप में हथियार, विस्फोटक सामग्री और नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाइयों की बड़ी खेप शामिल है। बरामद सभी सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों में बढ़ रहा पुलिस-प्रशासन पर भरोसा

नारायणपुर पुलिस का कहना है कि लगातार संवाद, जागरूकता अभियान और शासन की योजनाओं के लाभ से ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन पर मजबूत हुआ है। इसी विश्वास के चलते ग्रामीण नक्सल गतिविधियों, नक्सल समर्थकों और डंप की जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं।

नियद नेल्लानार योजना से बदला गांवों का माहौल

पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से पुलिस कैंप के आसपास के गांवों को नियद नेल्लानार योजना से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में बिजली, पेयजल, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 08:35 am

Published on:

13 Jan 2026 08:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता! भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त

