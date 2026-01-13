नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता! भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त

भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद, हथियार–विस्फोटक और दवाइयों की खेप जब्त(photo-patrika-)
CG Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया है। बरामद सामग्री में हथियार, विस्फोटक सामग्री और दवाइयों की बड़ी खेप शामिल है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई ग्रामीणों से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। स्थानीय लोगों द्वारा नक्सली गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस नक्सल मुक्त, शांत, सशक्त और उन्नत बस्तर के लक्ष्य को लेकर लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। इसी क्रम में जिले में नक्सल विरोधी “माड़ बचाओ” अभियान के अंतिम चरण को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है।
सोमवार को थाना कोहकामेटा क्षेत्र अंतर्गत मन्दोड़ा नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप के आसपास के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों के डंप तक सुरक्षा बल पहुंचने में सफल रहे।
सुरक्षा बलों द्वारा बरामद नक्सल डंप में हथियार, विस्फोटक सामग्री और नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाइयों की बड़ी खेप शामिल है। बरामद सभी सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
नारायणपुर पुलिस का कहना है कि लगातार संवाद, जागरूकता अभियान और शासन की योजनाओं के लाभ से ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन पर मजबूत हुआ है। इसी विश्वास के चलते ग्रामीण नक्सल गतिविधियों, नक्सल समर्थकों और डंप की जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं।
पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से पुलिस कैंप के आसपास के गांवों को नियद नेल्लानार योजना से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में बिजली, पेयजल, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है।
