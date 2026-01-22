22 जनवरी 2026,

नारायणपुर

धर्म बदलने की सजा? घर जले, दस्तावेज राख, परिवार बेघर- अबूझमाड़ में दो परिवारों को गांव से निकाला…

Chhattisgarh Religious Clash: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर गंभीर विवाद सामने आया है।

नारायणपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 22, 2026

घर जले, दस्तावेज राख, परिवार बेघर(photo-patrika)

घर जले, दस्तावेज राख, परिवार बेघर(photo-patrika)

CG Religious Conversion Violence: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर गंभीर विवाद सामने आया है। ओरछा ब्लॉक के ईकनार गांव में कथित तौर पर मतांतरित दो परिवारों के साथ हिंसा की गई और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया।

आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मतांतरित दो परिवारों के 16 सदस्यों के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए सभी को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हिंसा के बाद परिवार के सदस्य गांव से भागने को मजबूर हो गए।

CG Religious Conversion Violence: घरों में तोड़फोड़, राशन और दस्तावेज जलाए

पीड़ितों का आरोप है कि ग्रामीणों ने उनके घरों में जमकर तोड़फोड़ की। घर में रखा राशन, कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे परिवारों को भारी नुकसान हुआ है।

मारपीट में घायल परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर ओरछा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं।

गांव में तनाव, पुलिस अलर्ट

घटना के बाद ईकनार गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी ओरछा ब्लॉक के आमाबेड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर इसी तरह की हिंसक घटना सामने आ चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल है।

