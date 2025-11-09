30 मिनट लेट होने पर ‘राहुल गांधी’ को मिली 10 पुश-अप्स की सजा…

MP News: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में लेट पहुंचने पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अनोखी सजा दी गई। जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्षों के सामने ही 10 पुश-अप्स लगाए।
पूरा वाक्या शनिवार को पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में आयोजित ट्रेनिंग कैंप का है। यहां पर तय समय से राहुल गांधी आधा घंटे लेट पहुंचे। जिस पर कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर सजा दी जाती है। इस पर राहुल ने पूछा कि मेरे लिए क्या सजा तय की गई है? इस पर जवाब देते हुए सचिन ने कहा कि आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सामने ही पुश-अप्स लगाए।
राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सामने जुजुत्सु अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने जिलाध्यक्षों को बताया कि आपको जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत होनी होगी। यदि जमीन छोड़ी, तो पकड़ भी कमजोर होगी। साथ ही उन्होंने मन संतुलित रखने के लिए कहा कि अगर कोई आदमी आपको मार रहा है तो उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। बल्कि उसे गले लगाइए। आपकी जमीन पर इतनी मजबूत पकड़ हो कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाला असफल हो जाए।
इधर, रविवार को मीडिया से बातचीत में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी है। जिसे अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से कवर किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में वोट चोरी का खुलासा करने की बाद कही। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। पार्टनरशिप बनाकर ये लोग भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
