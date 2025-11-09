30 मिनट लेट होने पर ‘राहुल गांधी’ को मिली 10 पुश-अप्स की सजा…

MP News: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में लेट पहुंचने पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अनोखी सजा दी गई। जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्षों के सामने ही 10 पुश-अप्स लगाए।



पूरा वाक्या शनिवार को पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में आयोजित ट्रेनिंग कैंप का है। यहां पर तय समय से राहुल गांधी आधा घंटे लेट पहुंचे। जिस पर कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर सजा दी जाती है। इस पर राहुल ने पूछा कि मेरे लिए क्या सजा तय की गई है? इस पर जवाब देते हुए सचिन ने कहा कि आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सामने ही पुश-अप्स लगाए।