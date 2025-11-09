Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

30 मिनट लेट होने पर ‘राहुल गांधी’ को मिली 10 पुश-अप्स की सजा…

MP News: लोकसभा नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में अनोखी सजा दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Nov 09, 2025

rahul gandhi got push ups punishment

MP News: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में लेट पहुंचने पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अनोखी सजा दी गई। जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्षों के सामने ही 10 पुश-अप्स लगाए।

पूरा वाक्या शनिवार को पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में आयोजित ट्रेनिंग कैंप का है। यहां पर तय समय से राहुल गांधी आधा घंटे लेट पहुंचे। जिस पर कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर सजा दी जाती है। इस पर राहुल ने पूछा कि मेरे लिए क्या सजा तय की गई है? इस पर जवाब देते हुए सचिन ने कहा कि आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सामने ही पुश-अप्स लगाए।

राहुल ने जिलाध्यक्षों को बताया जमीन पर रहें मजबूत

राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के सामने जुजुत्सु अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने जिलाध्यक्षों को बताया कि आपको जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत होनी होगी। यदि जमीन छोड़ी, तो पकड़ भी कमजोर होगी। साथ ही उन्होंने मन संतुलित रखने के लिए कहा कि अगर कोई आदमी आपको मार रहा है तो उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। बल्कि उसे गले लगाइए। आपकी जमीन पर इतनी मजबूत पकड़ हो कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाला असफल हो जाए।

इधर, रविवार को मीडिया से बातचीत में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी है। जिसे अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से कवर किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में वोट चोरी का खुलासा करने की बाद कही। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। पार्टनरशिप बनाकर ये लोग भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 07:19 pm

Published on:

09 Nov 2025 07:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / 30 मिनट लेट होने पर ‘राहुल गांधी’ को मिली 10 पुश-अप्स की सजा…

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आहिस्ते-आहिस्ते ‘राहुल गांधी’ पेश करेंगे वोट चोरी के सबूत, पचमढ़ी दौरे पर बोले- भारत माता को नुकसान पहुंचा

नर्मदापुरम

टाइगर स्टेट में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार साथ मौजूद

Rahul Gandhi Jungle Safari in Pachmarhi
नर्मदापुरम

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दी वार्निंग, दिग्विजय ने दिया अगले 3 साल का प्लान

rahul gandhi pachmarhi meeting warning congress leaders mp news
नर्मदापुरम

राहुल गांधी से मिलने की ऐसी जिद! जमीन पर बैठी और बिलखने लगी महिला

Woman breaks down in tears in Pachmarhi to meet Rahul Gandhi
नर्मदापुरम

17 साल बाद लौटेंगे राहुल गांधी, पिछली बार इस आदिवासी महिला के घर खाई थी आम-टमाटर की चटनी

rahul gandhi pachmarhi visit tribal woman premila kumre chatni mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.